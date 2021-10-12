نشاط ملحوظ لقوات الأمن العراقية لحماية العاصمة من الجريمة

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوة من شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد الحادي عشر وبفريق عمل متخصص ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء العراقي وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة.

كما تم ضبط ثلاث مسدسات وبندقيتين اثنتين مختلفة وكذا (9) فلاتر للأقنعة، وذلك بعد نصب كمين مفاجئ في منطقة البلديات شرقي بغداد.





وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه وبناء على معلومات دقيقة و تنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تم ضبط عدد من الأسلحة الغير مرخصة، و(60) اطلاقة عتاد، مع (20) حبة مخدرة وجرام واحد من مادة الكرستال المخدرة.



ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي أنه تم إحالة المتَهَمَين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص.