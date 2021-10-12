عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجلترا تستضيف المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. الليلة

إنجلترا
إنجلترا

يستضيف المنتخب الإنجليزي، نظيره المجر اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ستاد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

 

ويحتاج منتخب إنجلترا لخمس نقاط من آخر ثلاث مباريات له في المجموعة التاسعة للتصفيات لحجز مقعده في مونديال قطر.

 

ودفع جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، بعدد من البدلاء خلال الفوز الساحق على أندورا بخمسة أهداف دون رد أمس الأول السبت لكنه سيعيد النجوم الأساسيين إلى المشهد أمام المجر.

 

ونقلا عن وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا”،  قال ساوثجيت: "بالتأكيد سنجري تغييرات، لدينا فريق غاية في القوة وأحد الأسباب التي دفعتنا لإجراء هذه التغييرات لأننا رأينا أن هناك بعض اللاعبين بمقدورهم مساعدتنا على الفوز".

 

وأضاف: "أيضا نريد أن يشعر اللاعبون بأن لهم دور ومن المهم أن يعرفوا أنه يتم تثمين دورهم وأن بإمكانهم المساهمة".

 

وتابع: "لم تكن مباراة ودية، بل هي مباراة بثلاث نقاط في التصفيات، وهذه المباريات سارت بشكل خاطئ في الماضي".

 

وستواجه المجر، التي سقطت أمام ألبانيا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد في بودابست وتحل حاليا في المركز الرابع بالمجموعة التاسعة، إنجلترا المتصدرة في لندن.

 

وسيفتقد منتخب المجر لجهود دينيس ديبوسز ولازلو كلينهيسلر في مواجهة إنجلترا.

 

وحسبما أعلن الاتحاد المجري للعبة عبر “تويتر”، فإن ديبوسز يعاني من إصابة في الكاحل، بينما يواجه كلينهيسلر مشكلات عضلية في الساق.

 

وبذلك يعاني منتخب المجر من غياب لاعبين جديدين، بعدما كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة المدافع أتيلا فيولا ولاعب الوسط ويلي أوربان.

منتخب المجر مونديال قطر 2022 التصفيات الأوروبية مونديال قطر جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا

ترشيحاتنا

بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

جيش إثيوبيا يشن هجوما بريا ضد قوات تيجراي

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

إنجلترا تستضيف المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. الليلة

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 12- 10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينذر بكارثة .. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ