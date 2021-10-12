إنجلترا تستضيف المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. الليلة

يستضيف المنتخب الإنجليزي، نظيره المجر اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ستاد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتاج منتخب إنجلترا لخمس نقاط من آخر ثلاث مباريات له في المجموعة التاسعة للتصفيات لحجز مقعده في مونديال قطر.

ودفع جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، بعدد من البدلاء خلال الفوز الساحق على أندورا بخمسة أهداف دون رد أمس الأول السبت لكنه سيعيد النجوم الأساسيين إلى المشهد أمام المجر.

ونقلا عن وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا”، قال ساوثجيت: "بالتأكيد سنجري تغييرات، لدينا فريق غاية في القوة وأحد الأسباب التي دفعتنا لإجراء هذه التغييرات لأننا رأينا أن هناك بعض اللاعبين بمقدورهم مساعدتنا على الفوز".

وأضاف: "أيضا نريد أن يشعر اللاعبون بأن لهم دور ومن المهم أن يعرفوا أنه يتم تثمين دورهم وأن بإمكانهم المساهمة".

وتابع: "لم تكن مباراة ودية، بل هي مباراة بثلاث نقاط في التصفيات، وهذه المباريات سارت بشكل خاطئ في الماضي".

وستواجه المجر، التي سقطت أمام ألبانيا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد في بودابست وتحل حاليا في المركز الرابع بالمجموعة التاسعة، إنجلترا المتصدرة في لندن.

وسيفتقد منتخب المجر لجهود دينيس ديبوسز ولازلو كلينهيسلر في مواجهة إنجلترا.

وحسبما أعلن الاتحاد المجري للعبة عبر “تويتر”، فإن ديبوسز يعاني من إصابة في الكاحل، بينما يواجه كلينهيسلر مشكلات عضلية في الساق.

وبذلك يعاني منتخب المجر من غياب لاعبين جديدين، بعدما كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة المدافع أتيلا فيولا ولاعب الوسط ويلي أوربان.