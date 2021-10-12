سؤال برلماني بشأن فتح باب التطوع لسد العجز وتجاهل أزمة الـ36 ألف معلم

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن فتح باب التطوع لسد أزمة عجز المعلمين فى بعض المدارس فى الوقت الذى يتم تجاهل حل أزمة الـ 36 ألف معلم القائمة منذ فترة.



وأوضح محسب، أن منظومة التربية والتعليم الجديدة التى شرعت الدولة فى تطويرها قائمة على عدد من المحاور الرئيسية والهامة لضمان التطوير والتجديد، ويعتبر المُعلم من أهم وأبرز هذه المحاور، بداية من حل أزمة العجز فى المدارس، مرورا بالتدريب طوال الوقت لمواكبة الأدوات الحديثة للتعليم عن بُعد.



وتساءل عضو مجلس النواب، عن آليات حل أزمة عجز المعلمين فى عدد من المدارس على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، ففى الوقت الذى يوجد 36 ألف معلم مؤهلون وجاهزون للعمل فى المنظومة بشكل عاجل وسريع بعد اجتيازهم جميع الاختبارات اللازمة التي أشرفت عليها الوزارة بنفسها، يتم فتح باب التطوع لسد العجز.



وقال: "فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بإعلان وزير التربية والتعليم فتح باب التطوع للعمل بالمدارس ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية بتفعيل قرار الوزاري 202 لسنة 2013، لكي يقوموا بمساعدة المعلمين في تنفيذ المهام التي تم إسنادها لهم من قبل مشرف المادة، ويشترط أن لا يكون للمتطوع أقرباء حتى الدرجة الثانية بالمدرسة، كما يتم سد العجز في الحالات القصوى بالمدارس بالموجهين، فى الوقت الذى لم يتم حل أزمة الـ36 ألف معلم".



وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفسير هذا الأمر، خاصة أن الوزارة هى التى سبق وأن أعلنت عن مسابقة الـ36 ألف معلم، الأمر الذي كلف الوزارة الكثير، وفى نفس الوقت حتى يكون هناك مصداقية فى التعامل مع المسابقات فيما بعد وفى قرارات الوزارة بشكل عام.