محمد خميس: البنت اللي كنت بحبها وضعتني في الفريندزون بسبب الشعر ده|شاهد

قال الفنان محمد خميس ، إن إلقاء الشعر موهبة لا يمتلكها الكثيرون ، وحتى كاتبي الشعر أنفسهم ، مضيفا : " أحمد شوقي بجلالة قدره كان بيجيب حد غيره يلقي عليه الشعر بتاعه " .



وتابع محمد خميس ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " : كنت في بنت متعلق بيها أيام الكلية ، وكانت حطاني في الفريندزون ، وكانت لابسة طقم أحمر شيك فقولتلها " قل للمليحة في الرداء الأحمري " .



وأكمل في سياق أخر ، هناك أقوال بتقول أن الفنانين اللي بيتعملوا باللغة العربية مش كتير ، وده كلام صحيح ، معقبا : " مليش دعوة إن في ناس على الوش مش بتعرف تتكلم لغة عربية " .



وتابع : الدول اللي بتعكف على صناعة أعمال فنية عن التاريخ المصري ، بتعمل سمعة لبلدها ، زي دولة سوريا ، ودولة أيران ، وأعمالهم " يوسف الصديق " ، و " الظاهر بيبرس ".



