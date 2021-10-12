تصفيات المونديال.. منتخب الجزائر يواجه النيجر تحت شعار "لا بديل عن الفوز"

يحل منتخب الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره النيجري، اليوم “الثلاثاء”، في تمام السادسة مساء على ملعب جينرال سيني كونتش، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، مباراة النيجر، تحت شعار لا بديل عن الفوز، ليتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، وتجنب الدخول في حسابات معقدة.

كان منتخب الجزائر اكتسح منتخب النيجر بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم 2022.

وخاض منتخب الجزائر 3 مباريات حتى الآن في تصفيات مونديال 2022، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء.

على الجانب الآخر يتسلح منتخب النيجر بعامل الأرض، لخطف الثلاث نقاط من منتخب الجزائر، وإشعال المنافسة على تذكرة التأهل للمرحلة الأخيرة، من تصفيات كأس العالم.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

1- بوركينا فاسو: 10 نقاط ( خاض 4 مباريات)

2- الجزائر : 7 نقاط ( خاض 3 مباريات)

3- النيجر : 3 نقاط ( خاض 3 مباريات)

4- جيبوتي: 0 نقاط ( خاض 4 مباريات)