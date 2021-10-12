صحف الكويت.. مطالب بإلغاء نظام الكفالة داخل البلاد.. وولي العهد السعودي يطلق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.. والحمم البركانية تدمر مصنعا للأسمنت بإسبانيا .. وقرار بشأن مخالفي قانون الإقامة

الصحف الكويتية :

تعرض صفحة النيابة الإدارية المصرية للإختراق

الولايات المتحدة تخلق توترا إقليميا بسياساتها

القبض علي كويتي ظهر باللباس العسكري

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي.

البداية من صحيفة النهار الكويتية ، فقد سلطت الضوء على ما ذكرته الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية انه ضمن جهود إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تم رصد احد مقاطع الفيديو لمواطن ظهر باللباس العسكري وقام بتصوير مبلغ مالي بالإضافة إلى سلاح ناري وحبوب يشتبه انها مخدرة

واضافت انه بالبحث والتحري تم إلقاء القبض عليه وبسؤاله اقر بما هو منسوب اليه

وتابعت بانه بناء عليه تمت إحالته والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وإقليميا ، فقد أشارت الصحيفة ذاتها الي تصريحات المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المصرية والتي اعلن فيها أن حساب الهيئة على إنستجرام تعرض للاختراق ما أدى إلى نشر محتوى ”غير لائق“ لا يخص النيابة الإدارية.

وأكد سمير في بيان رسمي، أن النيابة الإدارية استعادت السيطرة على الحساب، مصيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه ستتم ملاحقة مخترقي الحساب الرسمي للهيئة، قائلا إن هذا الفعل يقع تحت طائلة قانون الجريمة الإليكترونية .

وتعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، للاختراق ونشر هاكر صورا فاضحة قبل أن يتم استرداد الحساب.

ودوليا ، فقد إهتمت الصحيفة بتصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي قال فيها، إن بلاده تزيد من قوتها العسكرية للدفاع عن نفسها وليس لبدء الحرب.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي قال إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست دولة معادية.

وأضاف كيم في كلمة خلال معرض تطوير الدفاع، إن بيونغ يانغ كانت تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي بأن العدو الرئيسي هو الحرب، وليس بلدا محددا مثل الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وشدد كيم على أن الولايات المتحدة تخلق توترا إقليميا بسياساتها.

وأوضح أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبة جزيرة.

فيما اهتمت صحيفة الراي الكويتية ، بكلمات رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت السفير جاسم المباركي عن نظام الكفيل والتي قال فيها : إن نظام الكفيل يجب أن ينتهي لأنه يشوّه صورة الكويت وأُسيء استخدامه، وأدى إلى تجارة الإقامات وليس تجارة البشر لأنه لا توجد تجارة بشر في الكويت بالمعنى المتعارف عليها.

كما لفت لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تجارة الإقامات لا تخدم مصلحة الكويت ولا التنمية بها، وشوّهت صورتها في الخارج، وينظر عالمياً لها على أنها شكل من أشكال تجارة البشر، لأنه وفقاً للمعايير الدولية فإن أيّ علاقة عمل اجتمع فيها عنصرا الإكراه والاستغلال تندرج تحت الاتجار بالبشر.

كما كشف في تصريحات له أن الديوان بصدد الانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

وإقليميا ، لفتت الصحيفة الي قيام ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق ، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتمثل الإستراتيجية أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها الأمير محمد بن سلمان، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا».



وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.

وستسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

ودوليا ، نوهت الصحيفة الي ما طلبته السلطات من 3000 شخص من أهالي جزيرة لاس بالماس الإسبانية ، لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم بركان مصنعا للإسمنت ما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة.

بدأ بركان كومبري فييخا ثورانه في 19 سبتمبر مجبرا 6000 شخص على الفرار من منازلهم فيما أتت الحمم على 600 هكتار من الأراضي.



وقال رئيس خلية الأزمة ميغيل أنخيل موركويندي إن جزءا من مصنع الإسمنت التهمته النيران.

وأضاف : بالتالي وحتى نتمكن من تحليل ما إذا كانت نوعية الهواء تسمح بحياة طبيعية، قررنا فرض إغلاق».

وتطال تدابير الإغلاق ما بين 2500 و3000 شخص يقيمون على مقربة من مصنع الإسمنت في غرب الجزيرة الواقعة في أرخبيل جزر الكناري.



بينما صحيفة القبس ، لفتت الي قرار وزارة الداخلية الكويتية بتجميد الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل المسجل بحقهم بلاغات تغيُّب في البلاد إلى أجل غير مسمى، بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، ومحدودية الرحلات الجوية لنقلهم.



وكشفت مصادر أمنية لـ القبس أن القرار يأتي كذلك لمراعاة الوضع الصحي في البلاد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأوبئة، خاصة فيروس كورونا بين السجناء.

وقالت إن تعليمات شفهية صدرت قبل 3 أيام لمختلف القطاعات الأمنية بوقف الحملات على مخالفي الاقامة والمتغيبين بشكل مؤقت، وذلك بعد تكثيفها عليهم خلال الأيام الماضية وضبط العديد منهم، الأمر الذي نجم عنه تكدس سجن الإبعاد بشكل غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية بين الموقوفين، فضلاً عن قلة الرحلات الجوية، وعدم قبول شركات الطيران إلا أعداداً ضئيلة جداً من المبعدين على متن رحلاتها، الأمر الذي يتطلب مدة طويلة لترحيل الموقوفين في الإبعاد أولا، قبل ضبط مخالفين جدد. وأوضحت المصادر أن القطاعات الأمنية المختلفة نسقت فيما بينها خلال الأيام الماضية واتفقت على قرار يقضي بعدم تحويل مزيد من المخالفين إلى سجن الإبعاد خلال الفترة الحالية بسبب زيادة أعداد الموقوفين.

وذكرت المصادر أن كبار القياديين الأمنيين بحثوا آلية لمعالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الموجودين في سجن الإبعاد ممن لا يحملون جوازات سفر، مشيرة إلى أن عدم وجود جواز السفر أو احتفاظ الكفيل به من كبرى المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل أمور الإبعاد.

وإقليميا ، فقد وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني إلى بغداد بالتزامن مع انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية، بحسب ما علمت القبس من مصادرها المطلعة داخل إيران.



وقالت المصادر أن قاآني وصل عبر أحد المنافذ الحدودية البرية وانتقل مباشرة إلى منزل رئيس الحكومة الأسبق رئيس كتلة "دولة القانون" نوري المالكي، ومهمته هي الدخول على خط نتائج الانتخابات والتأثير في طبيعة توجه الكتل الفائزة في التحالفات المقبلة، والتركيز بالدرجة الأولى على إيجاد توافق بين الكتل الشيعية وبعض الكتل السنية المقربة من طهران لإختيار المالكي، مرشح طهران المفضل، لرئاسة الحكومة المقبلة.

واشارت المصادر إلى مخاوف حقيقية لدى طهران من الخلاف بين السيد مقتدى الصدر والمالكي، وأن الكتلة الصدرية ترفض بشدة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

يذكر المالكي قام بزيارة سرية آخيراً الى طهران من أجل انهاء أزمته مع التيار الصدري بوساطة إيرانية.

وأكدت مصادر القبس أن قاآني سيقترح على الكتل الشيعية سحب منصب وزارة الخارجية من حصة الأكراد واعطائه لشخصية مقربة من طهران.

وكان وفد إيراني مؤلف من مسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري يتواجد في العراق قبل يومين الانتخابات.

وفي السياق أكد مصدر عراقي مطلع للقبس أن أحد أهم أسباب تأخير إعلان نتائج الانتخابات العراقية هو تواجد قائد قاآني في بغداد. فحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وقد طرأ عطل على الموقع الالكتروني للمفوضية العليات للانتخابات جعله خارج الخدمة، في وقت تشير العديد من المصادر العراقية ان تكتل سائرون المدعوم من الصدر قد يكون من بين أكبر الكتل في البرلمان الجديد.

وقد أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 41 %، وهي النسبة الأقل منذ عام 2003.

ودوليا ، فقد أعلنت شركة «ميرك» الأميركية ، أنها قدمت طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، للتصريح بما سيكون أول قرص مضاد للفيروسات، سيستخدم لعلاج فيروس كورونا.

ويقول الخبراء، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن الموافقة على عقار «مولنوبيرافير»، ستكون علامة فارقة في مكافحة فيروس كورونا، لأن العلاج مناسب وغير مكلف نسبيًا ويمكن أن يصل إلى عدد أكبر من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أكثر من علاجات الأجسام المضادة المرهقة المستخدمة حاليًا.

واضاف الخبراء : إذا تمت الموافقة على تصريح الاستخدام الطارىء، فمن المرجح أن يتم استخدام هذه الحبوب، كما كان الحال مع اللقاحات.

وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس بايدن، إنه يمكن للولايات الأميركية بعد ذلك توزيع الحبوب بالطريقة التي تريدها، مثل تقديمها عبر الصيدليات.