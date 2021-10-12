مدبولي يشيد بأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورافقه وزير السياحة والآثار ، معبد الكرنك، الانتهاء من أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بالمعبد، استعداداً لاحتضان احتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

واستمع مدبولي لشرح حول انتهاء اعمال الترميم من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث اكد أن فريق الترميم الخاص بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر تولو أعمال ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك، وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار عوامل التعرية من عليها، مع إيلاء أولوية للأعمدة على هيئة زهرة البردي المفتوح.

واشاد مدبولي بالمرممين وإجادة أعمالهم ،واجرى حوار مع احدي المرممت العاملة بالمشروع .