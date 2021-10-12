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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك: نستهدف وجود 1000 مركز بالقائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة خلال 2022

صدى البلد

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه من المستهدف إدراج ما يزيد على 1000 مركز صيانة بالقائمة البيضاء بمراكز صيانة السلع المعمرة خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها تحت عنوان “تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة غير المعتمدة”، لتسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة.

وأوضح أيمن حسام الدين أن عدد مراكز الصيانة المعتمدة لدى مصلحة الرقابة الصناعية يصل إلى 740 مركزا، حيث سيتم العمل على رفع كفاءتهم ومطابقتهم للمواصفات ومعايير الجودة، مشيرا إلى أنه من المستهدف أيضا انضمام 200-300 مركز من القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعهم خلال عام.

وذكر حسام أنه سوف يتم إطلاق المبادرة بحد أقصى في الأول من يناير 2022، والتي سوف يصاحبها إطلاق تطبيق على الموبايل وموقع، فضلا عن حملات إعلانية وصحفية، هذا بالإضافة إلى الخط الساخن الذي سيخصصه الجهاز، مع الربط مع الشركات من أجل حل الشكاوى والبلاغات الواردة أول بأول.

وأشار إلى أن الشركات سوف تمول تكلفة تنفيذ المبادرة، والتي يعد جزءا منها إقامة مركز تدريب تابع لغرفة الصناعات الهندسية، لتدريب العمال والفنيين بمراكز الصيانة.

ولفت حسام إلى أن المرحلة الثانية سوف يتم التوسع فيها فيما يتعلق بمراكز صيانة السيارات، خاصة أن 32% من حجم المشاكل الواردة بمجال السيارات تكون متعلقة بمراكز الخدمة، وكذلك شركات مكافحة الحشرات.

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حماية المستهلك: نستهدف وجود 1000 مركز بالقائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة خلال 2022

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