رأس غارب: لجنة من التموين والصحة ومكتب البيئة للتفتيش على المخابز والمطاعم ومحلات السوبر ماركت

كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب اللجنة المشكلة من التموين والصحه ومكتب البيئة بالوحدة المحلية للمرور والتفتيش على جميع المخابز والتأكد من توافر وجوده رغيف العيش والمرور على المطاعم والمقاهى والكافتريات ومحلات السوبر ماكت ومراجعة تاريخ الصلاحية للمنتجات .

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر المخابز وتوافر رغيف العيش والمطاعم ومحلات السوبر ماركت .

واكد حامد أن اعضاء ادراة التموين تفقدوا جميع المخابز بنطاق المدينة والتأكد من عدم وجود تزاحم والتزام اعمال بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكماما ت .

وشدد رئيس المدينة على استمرار فى المرور على المحلات والاسواق لضبط الاسعار .

وفى سياق آخر كلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومي ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وتقديم خدمة آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتغيير الكشافات التالفة، وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية وتأمين وإغلاق الأبواب باعمدة الإنارة.