المصرف المتحد يدفع بالقيادات الشابة.. تفاصيل

أعلن المصرف المتحد الأسبوع الماضي عن حركة ترقيات موسعة, اتسمت بالدفع بعدد من القيادات الشابة من خريجي اكاديمية النجوم الساطعة لتولي مناصب قيادية بفروعه واداراته بمختلف انحاء الجمهورية.

جاء تصعيد فيروز العناني - أحد الكوادر المصرفية الشابة من خريجي اكاديمية النجوم الساطعة المصرف المتحد لتتولي منصب مدير فرع نادي الصيد بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها علي مدار سنوات عملها بالمصرف المتحد.

تدرجت فيروز العناني في العديد من الوظائف بالمصرف المتحد بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. واستطاعت خلال سنوات عملها ال14 ان تعمل علي تنمية خبراتها المهنية من خلال الانخراط في العمل بعدد من القطاعات والتي تمثل عصب المؤسسات البنكية مثل : قطاع العمليات المصرفية وايضا الفروع. هذا فضلا عن مسيرة حافلة في التطوير والتنمية العلمية بعدد من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال المعاملات البنكية والخدمات الرقمية وايضا المعاملات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة. كذلك في اسواق المال واسس التمويل العقاري.

وعند تدشين اكاديمية النجوم الساطعة في 2018, التحقت فيروز العناني باكاديمية مستهدفة مكان متميز علي الخريطة القيادية المستقبلية للمصرف. وكانت ضمن مجموعة من المبدعين الشباب المتميزين علميا وعمليا والذي يتم اختيارهم بمعايير عالية. برزت موهبة فيروز في التفكير المنهجي والاصرار علي الوصول للهدف. وقامت بطرح مجموعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة علي السوق المصري وجاري تطبيقها حاليا بالمصرف المتحد.

وتعقيبا علي سياسة المصرف بالدفع بالقيادات المصرفية الشابة لتولي مناصب قيادية يقول اشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد - ان استراتيجية المصرف ومنهجيته تستهدف تمكين الشباب الواعد واعداد جيل ثاني للقيادات المستقبلية. لذلك كان تدشين اكاديمية النجوم الساطعة في عام 2018. والتي استطاعت حتي الان تخريج 10 دفعات من الشاب المصرفي المتميزة والملئ بالارادة والتحدي.

تقدم اكاديمية النجوم الساطعة منهجا مبتكر ومكثف لجيل ثاني من الشباب المصرفي القادر علي القيادة المحترفة وفقا للمعايير الدولية في المستقبل القريب. حيث تجمع الاكاديمية مجموعة من البرامج المحترفة في مهارات التدريب الاداري والمصرفي داخل وخارج المصرف والتي تهدف الي تطوير الشباب علي الجانب الشخصي والمصرفي منها : السمات الرئيسية للشخصية المصرفية – كيفية ادارة الازمات – اتخاذ القرارات السليمة وفق للمعطيات الحالية والمستقبيلة – تنمية مهارات التفاوض والتخطيط الاستراتيجي – ومهارات الاتصال – آليات التمويل الذكي بمختلف المشروعات الكبري والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. كذلك منهجية تشجيع ريادة الاعمال والشركات الناشئة. فضلا عن عن اسس الصيرفة الاسلامية والبورصة واسواق المال والتنمية المجتمعية المستدامة. كذلك تطويع التكنولوجيا الرقمية لخدمة اهداف التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وعن سياسة المصرف المتحد في تمكين المراة يقول اشرف القاضي – ان المصرف المتحد اتخذت استراتيجية عامة تهدف الي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة. وذلك من خلال اتاحة الفرصة كاملة لها في العمل والترقي والعلم والمعرفة. فالمراة تمثل نصف اجمالي المجتمع المصري.

واضاف ان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة وانخراطها في سوق العمل يساهم في القضاء علي العديد من الصعوبات الاجتماعية ويعمل علي تحقيق التنمية المستدامة وارتفاع الناتج المحلي بالتالي تحسين مستوي معيشة المواطن.