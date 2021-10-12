استكمال أعمال نقل وتسكين المستحقين لبدائل العشوائيات بمدينة رأس غارب

اعلن اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب بأنه تم اليوم نقل عدد (1) مالك ما قبل 2006 ، و اعاده التسكين ببلوك ( حى الروضه ) و عدد (3) مالك ما بعد 2006 ، و اعاده التسكين بوحدة سكنية واخلاء وازالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أن اجمالى المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات (173) مالك وان اجمالى المستلمين من ملاك ما بعد 2006 لوحدة سكنية ( 57) مالك.

واضاف رئيس مدينة راس غارب بأنه جارى إستمرار اعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطوره الداهمه ( عشش البلد ) وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضه او الوحدات السكنية .

وفى سياق آخر كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب اللجنة المشكلة من التموين والصحه ومكتب البيئة بالوحدة المحلية للمرور والتفتيش على جميع المخابز والتأكد من توافر وجوده رغيف العيش والمرور على المطاعم والمقاهى والكافتريات ومحلات السوبر ماكت ومراجعة تاريخ الصلاحية للمنتجات .

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر المخابز وتوافر رغيف العيش والمطاعم ومحلات السوبر ماركت .

واكد حامد أن اعضاء ادراة التموين تفقدوا جميع المخابز بنطاق المدينة والتأكد من عدم وجود تزاحم والتزام اعمال بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكماما ت .

وشدد رئيس المدينة على استمرار فى المرور على المحلات والاسواق لضبط الاسعار .

كما كلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومي ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وتقديم خدمة آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن.

