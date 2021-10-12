مهندس يبدع في صنع ديكورات كاملة من الفوم

مهندس يبدع في صنع ديكورات كامله من الفوم

بدأ مشروعه في التصميم علي الفوم ولم يحالفه الحظ، فقرر تكثيف التدريب علي نفسه،وبعد وقت وجيز وبدون اللجوء لأحد،أصبح من أمهر مهندسين الديكور علي خامة الفوم.

إلتحق خالد حنفي بكلية التربية قسم العمارة،وبعد إنتهائه من الدراسة أكتشف شغفه في التصميم وأختار الفوم تحديداً للتشكيل عليه بطرق مختلفة،ومع تيقنه بإن التميز في هذا المجال ليس سهلاً،لم يتوقف عن المحاولة مراراً وتكراراً في التعلم ذاتياً وتجربة النحت والتشكيل لسنوات متتالية رغبة منه في أن يصل للشكل الذي يرضي رغباته الفنية.

أكمل الفنان الشغوف،سعيه نحو التعلم وكسب المال من وراء موهبته،وكان المشجع الأول والأخير له هو طموحه وتطلعه للتميز،حتي شارك في تشكيل ديكوارت خاصة باستديوهات تلفزيونية بإختلاف أشكالها وقصصها تمكن في إنتاج قطع فنية محترفة.

ويطمح حنفي،أن يكمل مشواره في نفس المجال بشكل متوسع لينشر فنه في كل مكان،ويكتب بيده قصة نجاح وكفاح لها مذاقها الخاص وإحساس فريد بالتميز.