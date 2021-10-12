طاقة النواب: قفزة حقيقية فى قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة

قال النائب محمد حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن القفزة التي حدثت في قطاع الكهرباء طوال السنوات الأخيرة، تكشف بلا شك حجم الجهد والأموال التي ضخت في قطاع الكهرباء، ليقف قويا على قدمه وتستطيع مصر اليوم، بعد عجز كبير قبل سنوات قليلة أن تتحول إلى دولة مصدرة للكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة لأول مرة في التاريخ تنتهج هذا النهج العظيم على كافة المستويات بتوجيهات من الرئيس السيسي.



وأضاف الجبلاوي في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية وبإيمان كامل من قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، بأن الطاقة هي أساس التنمية، وأن توفير الكهرباء لكافة المصريين حق أساسي من حقوق الحياة، استطاعت تحقيق التغيير.



وأشار النائب إلى أن النهضة الواضحة في قطاع الطاقة والكهرباء، على وجه الخصوص تعود إلى تبني الدولة ثلاثة محاور لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية في مصر، وهى التوسع في الإنتاج والنقل والتوزيع، حتى وصلنا إلى تحقيق فائض احتياطي من الطاقة الكهربائية.



وأوضح وكيل لجنة الطاقة، أن عملية التطوير مستمرة في قطاع الكهرباء داخل الوطن، وهناك حرص تام بتوجيهات من الرئيس السيسي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، لذلك هناك توسع في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة وبنسبة 42%، مؤكدا أن هناك إصرار من جانب الدولة على زيادة الطاقة الكهربائية إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأشاد وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بتبنى وزارة الكهرباء لمحاور جديدة لانتاج الكهرباء مثل ضغط الرياح والطاقة الشمسية والمائية ، مما جعل مصر في مقدمة الدول التي بها فائض من انتاج الطاقة الكهربائية التي ربما تؤدي إلى هبوط أسعار الكهرباء.

وأكد الجبلاوي، أن محاولة الوزارة كذلك فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الافريقية لها أبعاد سياسية واقتصادية ستعود بالنفع على المصريين.