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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقتداء بـ بنزيما وريال مدريد.. تفاصيل حملات لـدعم محمد صلاح للتتويج بالجائزة الكرة الذهبية

صدى البلد

بات محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب اسطوره كرة القدم المصرية وتميمة السعادة والامل للجماهير المصرية خاصة في ظل ادائه المبهرسواء مع ليفربول او المنتخب 

وطالبت جموع الشعب المصري باحقية محمد صلاح في التتويج بـ جائزة الكرة الذهبية حيث تم اطلاق هاشتاج لدعم محمد صلاح 

وكان احمد حسام  ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق قاد حمله لدعم صلاح حيق غرد عبر موقع تويتر: “يجب أن نتحد جميعا وندعم صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الإعلام الفرنسي يدعم بنزيمه ودراويش ميسي يدعموه والإعلام الباڤاري يدعم ليڤاندوڤيسكي”.

 

وأشار ميدو: "هذه أقرب فرصة من الممكن أن يفوز بالجائزة لاعب عربي وافريقي.. يجب أن نطلق حملة قوية لدعم صلاح وأن نظهر للعالم قوة الإعلام العربي".

 

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة الـ30 لاعباً المرشحين للحصول علي جائزة الكرة الذهبية، بجوار كلاً من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما، والبولندي ليفاندوفيسكي

 

ويعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بـ الكرة الذهبية، حيث استطاع تحقيق 6 جوائز وتفوق على كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني والذي حصد 5 مرات الكرة الذهبية.

 

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 2021 ومكان الحفل.

 

وكتب حساب المجلة الرسمي : "عادت بالون دور، 8 أكتوبر سيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة".

 

وتابعت: "29 نوفمبر سيقام حفل الكرة الذهبية على مسرح دو شاتليه المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس".

 

وقاد فريق ريال مدريد الاسباني حمله موسعه لدعم كريم بنزيما نجم الفريق خاصة عقب قيادته للمنتخب الفرنسي للتتويج بـ كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إسبانيا بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب سان سيرو بإيطاليا.

 

وانتقلت تلك الاصوات لفرنسا والتي بدات في الدعوى لحملات موسعه لدعم بنزيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر 

 

 

ليفربول ليفربول الانجليزي محمد صلاح فرانس فوتبول كريستيانو رونالدو

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