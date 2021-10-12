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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يصل ملعب كاساراني لخوض التدريب الأول في كينيا

صدى البلد

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للملعب  الفرعي باستاد كاساراني لخوض أول تدريب استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها  في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وترافق بعثة الفريق سيارة شرطة كينية لتأمين اللاعبين والجهاز الفني في تحركاتهم من الفندق لملعب التدريب.

 

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

قائمة الزمالك أمام توسكر الكيني

وكان  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت  إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد 
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما 


ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم :
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الزمالك محمود عبد العزيز طارق حامد دوري ابطال افريقيا محمد عبد الشافي شيكابالا توسكر الكيني

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