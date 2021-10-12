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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عامر: السيسي أول رئيس عربي يدعو لقمة فيشجراد| فيديو

صدى البلد

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس السيسى يعتبر أول رئيس عربى شرقى أوسطى يدعى لقمة فيشجراد، وهذه القمة تعتبر تكتلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافة وعسكرى، منوها إلى أن منظور تلك القمة لمصر، أنها دولة محورية ولها دور حيوى بالشرق الأوسط والمنطقة.

وأضاف أحمد عامر خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دعوة الرئيس السيسى تعود لأهمية دور مصر فى المنطقة والازمات الاقليمية، كاشفا أن الدولة المصرية لها علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع دول التكتل، التى تستفاد الدولة منها: معالجة المياه والزراعة وإنتاج الآلات الزراعية، كما أن مصر تعتبر من أهم المقاصد السياحية فى العالم.

وأشار أحمد عامر، إلى أنه إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 57 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى 17 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" خلال الفترة من يوم 10 أكتوبر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد أحمد عامر أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية، مشيرا إلى أن المناطق الحرة شهدت تنفيذ  18 مشروعاً جديداً برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعاً آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار.

وأوضح أحمد عامر أن يوجد دائما تشابه بين ظروف مصر وتونس، بداية من يناير 2011 وحتى الان، مؤكدا أن يحدث الان نقلة نوعية مبيرة فى تونس،  و هذه النقلة تعبتر اقتصادية واجتماعية وثقافية، وذلك عند وجود رئيس وزارء المنطقة سيدة فى تونس، إضافة إلى 8 وزيرات فى الحكومة، وهذه الامور لأول مرة تحدث فى المنطقة.

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