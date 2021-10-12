حدثا في نفس اليوم .. هل هناك علاقة بين الهزة الأرضية اليوم وزلزال 1992؟

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث، معلقا على الزلزال التي شهدته القاهرة الكبرى منذ ساعات، "لا يوجد أي علاقة بين ما حدث وزلزال عام ١٩٩٢ سواء في الزمن أو المكان".

وأضاف الدكتور جاد القاضي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزه" ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الزلزال الذي شعر به سكان محافظتي الجيزة والقاهرة ، سببه هزة أرضية بجزيرة "كريت" اليونانية ، مشيرا إلى أن توابع الزلزال لم تؤثر على مصر بشكل مباشر .

وتابع «أطمئن المصريين أن مصر لن تتأثر بأي توابع الزلزال ، والربط بين ما حدث وزلزال ١٩٩٢ ليس له علاقة بالواقع».

وتحل اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 ذكرى زلزال 1992 الشهير إعلاميا بـ زلزال 92 ، ذلك الزلزال الذي يعد من أقوى الزلازل التي مرت على مصر.

تعود تفاصيل هذا اليوم ، إلى أنه في تمام الساعة 3:10 عصرا ، شعر المصريون بزلزال قوي وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.

واستمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، ولكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وقد تسبب في وفاة أكثر من 500 شخصًا وإصابة وتشريد الآلاف.