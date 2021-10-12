عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعتذر عشان قلقتكم.. خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم في ساقه وهو ما أستدعى جلوسه على كرسي متحرك .

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش".

ونشر خالد الصاوي صورة له وكتب عليها :"أنتم أغلى الناس مع كل حدث مفرح أو مقلق بلاقيكم.. أتمنى أسعدكم بشغلى كما تسعدوني بإخلاصكم وصدقكم".

وتعرض الفنان خالد الصاوي لأزمة صحية شديدة، وظهر عبر صفحته وهو على كرسى متحرك وأعلن إصالبته بالتهام فى الساق اليمنى. 

 

وكشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوي فى تصريح خاص أن خالد الصاوى تعرض لأزمة نتيجة تصوير أحد مشاهد الاكشن فى فيلم “القاهرة مكة” الذى يقوم ببطولته منى زكى وإخراج هانى خليفة. 

 

وأوضح المصدر: كان المشهد عبارة عن قفزة للفنان خالد الصاوى فى حمام السباحة وهو الأمر الذى اثر عليها تباعا وعرضه لالتهاب فى الساق ويقوم حاليا بتلقى العلاج المناسب ومن المقرر أن يعود لتصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

txt

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

txt

بعد إصابة خالد الصاوي .. كل ما لاتعرفه عن التهاب الساق

التهاب أعصاب 

وكشفت زوجة الفنان خالد الصاوى “مى كريم” عن الحالة الصحية الخاصة به بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

 

وقالت زوجة خالد الصاوى : “مساء الفل جميعا.. خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم  تصوير اكشن.. الفن يحب الضمير والإبداع له اضراره احيانا.. محبتكم فوق الراس.. يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب.. واستنوا الجديد عشان الجديد شديد باذن الله”.

كرسى متحرك 

وكان أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بإلتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق خالد الصاوي على صورة مرضه قائلا:" انا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله".

وكتب خالد الصاوي على صورته خلاصة تجربة مرضه قائلا:" ساعتين عالكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف".

خالد الصاوي تويتر تورم في ساقه تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم أنا أحسن الحمد لله

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تحيي حفلا كبيرا بدبي 19 نوفمبر المقبل

اليوم ..الإعلامي محمد شردي يعود لتقديم الحياة اليوم بعد شفائه من كورونا

هند خضرا نجمة مسلسل الهيبة تحتفل بزفافها .. صورة وفيديو

أنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها غنوة أمام مدفنها.. شاهد

أخبار الفن.. احتمال ببتر قدم نجل عبدالمطلب.. وموعد عرض مسرحية هنيدي

ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان تخوض أولى تجاربها الفنية بمسلسل كويتي

في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. سبب بكائه في بداية مشواره الفني

في عيد ميلاد ياسمين نيازي .. سبب القبض عليها وأبرز محطاتها الفنية

ترشيحاتنا

آخر 3 أيام.. البترول تحذر من تضاعف فاتورة الغاز لشهر أكتوبر

رئيس المجر: نطمح لتعزيز التعاون مع مصر..وهي ضمانا لاستقرار المنطقة

مبروك عطية: الظلم في المواريث تعد على حدود ربنا.. ومفيش حاجة اسمها كتابة لحد

التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد طلاب أولى ثانوي لتوزيع التابلت

الجائحة ستنتهي .. نبأ سار عن لقاحات متطورة تقضي علي فيروس كورونا

نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة عفى عليه الزمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

قطع وضعف المياه عن مناطق بالجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

ستكون مفاجأة لجمهوري .. رانيا يوسف : اخترت فساتين مهرجان الجونة .. فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

اﻟﻤﺰﻳﺪ