بعتذر عشان قلقتكم.. خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم في ساقه وهو ما أستدعى جلوسه على كرسي متحرك .

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش".

ونشر خالد الصاوي صورة له وكتب عليها :"أنتم أغلى الناس مع كل حدث مفرح أو مقلق بلاقيكم.. أتمنى أسعدكم بشغلى كما تسعدوني بإخلاصكم وصدقكم".

وتعرض الفنان خالد الصاوي لأزمة صحية شديدة، وظهر عبر صفحته وهو على كرسى متحرك وأعلن إصالبته بالتهام فى الساق اليمنى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوي فى تصريح خاص أن خالد الصاوى تعرض لأزمة نتيجة تصوير أحد مشاهد الاكشن فى فيلم “القاهرة مكة” الذى يقوم ببطولته منى زكى وإخراج هانى خليفة.

وأوضح المصدر: كان المشهد عبارة عن قفزة للفنان خالد الصاوى فى حمام السباحة وهو الأمر الذى اثر عليها تباعا وعرضه لالتهاب فى الساق ويقوم حاليا بتلقى العلاج المناسب ومن المقرر أن يعود لتصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

التهاب أعصاب

وكشفت زوجة الفنان خالد الصاوى “مى كريم” عن الحالة الصحية الخاصة به بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت زوجة خالد الصاوى : “مساء الفل جميعا.. خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير اكشن.. الفن يحب الضمير والإبداع له اضراره احيانا.. محبتكم فوق الراس.. يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب.. واستنوا الجديد عشان الجديد شديد باذن الله”.

كرسى متحرك

وكان أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بإلتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق خالد الصاوي على صورة مرضه قائلا:" انا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله".

وكتب خالد الصاوي على صورته خلاصة تجربة مرضه قائلا:" ساعتين عالكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف".