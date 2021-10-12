تشكيل السعودية أمام الصين في تصفيات المونديال

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه لمواجهة الصين، في الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم " قطر 2022".

تشكيل السعودية

وجاء تشكيل السعودية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - عبدالله مادو - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - سلمان الفرج

خط الهجوم: فهد المولد - سامي النجعي - صالح الشهري

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة بحضور جماهيري مكتمل.