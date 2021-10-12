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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية..

الخطيب لـ لاعبي سلة الأهلي: مش ناقصكم حاجة

صدى البلد

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، احتفالًا للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي بعد تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق الكويت الكويتي.

ووجه محمود الخطيب، رسالة للاعبي الفريق، قائلاً “كل الإمكانيات أصبحت متوفرة لديكم بالإضافة إلى التعاقد مع مدير فني مميز، ومش ناقصكم حاجه لبداية عصر جديد لكرة السلة بالنادي الأهلي”.

وحرص الخطيب خلال الاحتفالية على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان على قدر المسئولية وتوج بالبطولة بعد مسيرة مميزة، مطالبًا الجميع بالاستمرار في الأداء بنفس الروح والعزيمة للفوز بكل البطولات وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي.

وقام الخطيب بإهداء أفراد الجهاز الفني واللاعبين «نسر الأهلي» تقديرًا للإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بالبطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية خلال الأيام الماضية.
وضمت قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب، ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي، وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك، وبليدة من الجزائر.

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