الديهي عن مشاركة الرئيس في قمة الفيشجراد: مصر دولة محورية بالمنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسي في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع الفيشجراد، إن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" دول تجمع الفيشجراد يهتمون بملف الهجرة غير الشرعية ويرغبون في وقف الهجرة غير شرعية من إفريقيا إلى أوروبا".

وتابع أن :" هناك قواسم وقضايا مشتركة بين مصر وتجمع الفيشجراد ومنها ملف مكافحة الإرهاب ".

واكمل:" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن حقوق الإنسان والهجرة غير شرعية وقضية المياه وكعادة الرئيس السيسي يتحدث بكل وضوح عن ملف حقوق الانسان، وأكد الرئيس السيسي ان مصر تحترم شعبها وتسعى لتقدم شعبها ".

ولفت إلى أن "الرئيس السيسي أكد في كلمته أن اوروبا لا تعرف كثيرا عن الاوضاع في مصر وخاصة ملف حقوق الإنسان".

