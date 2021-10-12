عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن مشاركة الرئيس في قمة الفيشجراد: مصر دولة محورية بالمنطقة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي،  تعليقا على  مشاركة الرئيس السيسي في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع الفيشجراد، إن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط .

 

وأضاف نشأت الديهي  في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" دول تجمع الفيشجراد يهتمون بملف الهجرة غير الشرعية ويرغبون في وقف الهجرة غير شرعية من إفريقيا  إلى أوروبا".

 

وتابع أن :" هناك قواسم  وقضايا مشتركة بين مصر وتجمع الفيشجراد  ومنها ملف مكافحة الإرهاب ".

 

واكمل:"  الرئيس السيسي تحدث اليوم عن حقوق الإنسان والهجرة غير شرعية وقضية المياه وكعادة الرئيس السيسي يتحدث بكل وضوح  عن ملف حقوق الانسان، وأكد الرئيس السيسي ان مصر تحترم شعبها وتسعى لتقدم شعبها ".

 

ولفت إلى أن "الرئيس السيسي أكد في كلمته أن اوروبا لا  تعرف كثيرا عن الاوضاع في مصر  وخاصة ملف حقوق الإنسان".
 

الديهي الرئيس السيسي السيسي مصر الفيشجراد

ترشيحاتنا

السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة المجري

الأرصاد :متوقع استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع

بالتعاون مع الدول العربية.. رئيس الفيفا يعرض على إسرائيل استضافة مونديال 2030

بعد تصريحات تبون.. فرنسا: نؤكد على احترامنا الراسخ لسيادة الجزائر

أزمة عالمية.. أحمد موسى يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

لبنان تفوز على سوريا 3-2 في تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

ستكون مفاجأة لجمهوري .. رانيا يوسف : اخترت فساتين مهرجان الجونة .. فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلي موسي تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ