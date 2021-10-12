السفير محمد حجازي : السيسي كشف العديد من الملفات الهامة خلال تواجده بالمجر

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دول “الفيشجراد” هي مجموعة جغرافية بوسط وشرق أوروبا، مؤكدا أنه يوجد بينهم تقارب ثقافي وجغرافي وعرقي، وهم أصدقاء لمصر.

وأضاف محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”،أن تلك هي الزيارة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس قدم وكشف عن العديد من الملفات الهامة كقضية الهجرة والإرهاب والأمن المائي.

الدعم الصناعي لمصر

وتابع محمد حجازي، أن المجر تقدم الدعم الصناعي لمصر، مؤكدا انها تقدم لمصر جرارات السكك الحديدية، وأيضا لها دور كبير في مجال الصناعات الثقيلة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست، في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية للمجر.