خالد عكاشة: دعوة مشاركة الرئيس السيسي فى تجمع دول فيشجراد دليل قوة مصر

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دعوة تجمع دول فيشجراد للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى القمة التى انعقدت اليوم له دلالة مهمة على قوة مصر الإقليمية و الدولية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المشاركة فى قمة فيشجراد بعث برسائل مهمة أبرزها ضرورة التكاتف الدولى لمواجهة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن الرئيس تحدث بكل وضوح عن الإرهاب، و الهجرة، معلقًا :" السيسي يتعامل مع مشكلات المنطقة و العالم بكل شفافية وبشكل مباشر، ويضع المشكلات أمام رؤساء العالم".



وأشار إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي، يجعل المصريين يرفعون الرأس، ويفخرون بما يقوم به الرئيس السيسي.

