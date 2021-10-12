على قمة المجموعة..الجزائر تكتسح النيجر 4 - 0 في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب الجزائري على نظيره النيجري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح رياض محرز التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف إسلام سليماني من تقدم " محاربي الصحراء" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وأحرز إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة 48، قبل أن يختتم بغداد بونجاح مهرجان الأهداف لـ "أبطال أفريقيا" بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو، ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف.