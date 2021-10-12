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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبنان تفوز على سوريا 3-2 في تصفيات كأس العالم

منتخب لبنان
منتخب لبنان

فاز منتخب لبنان على نظيره السوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.


 

افتتح عمر خريبين التسجيل لمنتخب سوريا بهدف في الدقيقة 20، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدفًا لزميله عمر السومة في الدقيقة 45.


 

واستطاع محمد قدوح تسجيل هدفين لمنتخب لبنان في الدقيقة الأولى والثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.


 

وفي الشوط الثاني، سجل سوني سعد الهدف الثالث لمنتخب لبنان في الدقيقة 53، فيما أحرز عمر السومة الهدف الثاني لمنتخب سوريا في الدقيقة 65 من عمر المباراة.


 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لبنان للنقطة الخامسة في المركز الثالث من المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد سوريا عند نقطة وحيدة في المركز السادس والأخير.

لبنان سوريا عمر السومة كأس العالم تصفيات كأس العالم

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