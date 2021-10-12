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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

مبادرة الأفضل.. محافظ دمياط تبحث مع اليونيدو سُبل دعم زراعة القطن

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور باسل الخطيب ممثل المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و سارة برليزى مسئول البرامج بالمنظمة واحمد رزق نائب ممثل المكتب الإقليمى. 

وتناول اللقاء سُبل دعم زراعة القطن وادراج هذا المخطط ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجرى حالياً بمركز كفر سعد، حيث يستهدف ذلك تحقيق ممارسات معينة فى زراعة القطن وفقاً لمعايير محددة، لإنتاج القطن طويل التيلة ذى جودة عالية، الى جانب دعم المزارعين بتسويق القطن بسعر أعلى وتلافى اى عيوب ناتجة عن الطريقة غير السليمة خلال الزراعة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها اليونيدو بالتعاون مع ووزارتى الزراعة والصناعة وعدد من الأجهزة المعنية ، بالشراكة مع شركات متخصصة في صناعة الملابس وذلك فى إطار مشروع "القطن الأفضل المستدام PCI".

وذكرت "محافظ دمياط" أنه تم دراسة كافة محاور الخطة، والتى تتضمن العمل على جميع خطوات سلسلة القيمة، بداية من التنسيق مع المزارعين لتطبيق افضل المعايير الدولية الخاصة بعملية الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية بعدم وجود عمالة للأطفال، منوهة الى أنه تم تنفيذ ذلك من قبل بمحافظة دمياط بعدد ٣٠٠٠ فدان، مشيرة إلى أن القطن المصرى يحتل مكانة كبيرة بالسوق العالمى. 

كما أوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه تم مناقشة إدراج المشروع ضمن مخطط تطوير الريف المصري بكفر سعد، وذلك نظرًا لتوافق محاورهما لدعم المزارعين بقرى حياة كريمة و تحقيق التنمية الزراعية. 

وعلى جانب آخر، بحثت "المحافظ" مع ممثلى اليونيدو آليات دعم صناعة الأثاث بالمحافظة خاصة مع وقوع اكبر مشروع بالشرق الأوسط بها، واهتمام القيادة السياسية بتلك الصناعة، وذلك لتحقيق طفرة بقطاعى التصميم والتسويق.

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