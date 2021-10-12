عشان الحجاب.. الصيدلانية ايزيس مصطفى تروى تفاصيل الاعتداء عليها في الشرقية

روت ايزيس مصطفى طبيبة صيدلانية، تفاصيل الاعتداء عليها من قبل موظفات في العمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وقالت ايزيس مصطفى، في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء: أعمل في وحدة كفر عطا الله بالشرقية منذ عامين، والأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتى انضمام أبلة أمينة لينا.

وتابعت ايزيس مصطفى طبيبة صيدلانية، :"ابلة أمينة كانت بتقولي مش لابسة حجاب ليه، وكنت بقولها باتدلع شوية، وبشوف يومين قبل الجواز، وبحاول أهرب منها".

وأكملت ايزيس مصطفى وهي طبيبة صيدلانية، انها كانت تتعرض للتنمر بسبب عدم ارتداءها الحجاب، ويقولون لي حرام عليكي وهتموتي، لافتة إلى أنها قدمت شكوى في النيابة الإدارية بكل تجاوزات الموظفات ضدي وبعدها قرروا ضربي بشكل مبرح حتى فقدت الوعي.

وأضافت ايزيس مصطفى، أنه الموظفين كتفوني واعتدوا على حتى فقدت الوعي، مشيرة إلى أن الحجاب فرض ومومنة به.

من جانبه علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على واقعة الصيدلانية المعتدي عليها، قائلا :"الأمر محل تحقيق في النيابة، وننتظر قرارها".

وتابع ممدوح غراب، أن الصيدلانية ايزيس مصطفى تعرضت للضرب والاعتداء من زملائها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.