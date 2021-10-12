مي مرغني تكتب: كونى متميزة

للمرأة دور هام وفعال فى المجتمع المصرى . لأنها ثمرة نجاح لفكر المجمتع، ولابد من اظهار المرأة الناجحة المتميزة في المجمتع المصرى لانها بذلك تكون مثال وقدوة لغيرها من السيدات فى المجتمع .

وكلما ظهرت تلك الكوادر المشرفة وتم تسليط الضوء عليها فى مختلف المؤتمرات والندوات كلما ساهم ذلك ف دعم المرأة الناجحة فى المجمتع المصرى .وتسليط الضوء على السيدات المتيمزات يجعل المجمتع ايجابى ومثمر وقائم على القدوة الناجحة .

ومن وجهة نظرى ادعم كل حدث يهتم بالمرأة الناجحة والتى بدأت من الصفر واصبح لها كيان مميز وناجح فى المجمتع المصرى واحبذ ذلك

فلابد من ظهور الخلايا النسائية النشطة صاحبة الفكر والتميز والنجاح حتى تؤثر فى المجمتع ويتاثر بها السيدات فى المجمتع وتكون قدوة يحتذى بها

ففى مجتمعنا المصرى اليوم أصبحت المرأة لها تواجد بشكل كبير ومؤثر فى كافة المجالات وأصبحت المرأة تترأس كيانات منفردة بذاتها تقوم بالإدارة والتنظيم والإشراف والمتابعة للكيان الخاص بها على أكمل وجه ف اليوم نجاح وتميز المرأة ملحوظ ومباشر مما أدى لتطور المشاريع وفتح افاق جديدة للسيدات فى المجمتع ورفع مستوى الثقافة والتقدم بين افراد الاسرة فأصبح الاب له دور في المجمتع والام أيضا لها مكانة وكيان مما يجعل الأبناء يطمحون ليكونوا متميزين فى المجمتع مثل الآباء

ف اشهد بأن ذلك الفترة هيا من اقوى الفترات التى ظهرت فيها وبرزت النماذج النسائية المشرفة