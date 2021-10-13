عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين زكي: البيض بروتين الفقراء.. وارتفاع سعره غير مبرر

ارتفاع أسعار البيض
ارتفاع أسعار البيض

قالت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء في النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار البيض، فسعر الكرتونة وصل إلى 53 جنيها، مضيفة أن ما يحدث؛ يعود لتراكمات منذ عام 2019.

 

وأضافت شيرين زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن البيض بروتين الفقراء، لذا فإن ارتفاع سعره غير مبرر. 

 

وأشارت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء في النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن سعر طبق البيض داخل المزرعة دون المصاريف الأخرى يبلغ 44.35 جنيه، وهذا الأمر يعد أزمة حقيقة. 

ويعيش السوق المصري حالة ارتفاع كبيرة بشكل شبه يومي في أسعار بيض المائدة خلال الفترة الأخيرة. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض الرسمية في المزارع وصلت الى 46 جنيه للأحمر و44.5 جنيه لكرتونة الأبيض، موضحا أن الأسعار تصل للمستهلك بين 52 جنيه للبيض الأحمر و50 جنيه البيض الأبيض.

 

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ”، أن أسعار البيض تشهد ارتفاعا كبيرا مؤخرا وبشكل متسارع، بعد أن تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث تشهد تذبذبا منذ شهر رمضان الماضي وحتى الأن.

 

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البيض إلى خروج الكثير من المنتجين والمربيين من المنظومة نهاية شهر رمضان مع تدني الأسعار إلى 24 جنيه للكرتونة، رغم أنه كان يعد موسم للمنتجين لزيادة الإقبال على شراء البيض، مما أدى إلى تكبدهم خسائر جسيمة.

شيرين زكي سلامة الغذاء اخبار التوك شو اسعار البيض شريف عامر

موضوعات متعلقة

قفزة في أسعار البيض والدواجن .. ونواب: يخضع لقانون العرض والطلب.. وعلينا إطلاق مجففات للذرة الصفراء لتصنيع الأعلاف محليا.. ومطالب بتشديد الرقابة على المزارع الكبيرة ودعم صغار المربين

ترشيحاتنا

النسيان وفقدان الحركة|مرض غامض في كندا يضرب الدماغ.. قتل 6 وأصاب 48

من 1500 سنة.. اكتشاف أقدم وأضخم مصنع لصناعة النبيذ في دولة عربية

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 13 -10-2021

أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020

وزير السياحة: تنظيم احتفالية ترويجية لمحافظة الأقصر على غرار موكب المومياوات

تفاصيل طرح مسلسل جديد حول حياة مارادونا.. وفيلم عن نيكولا آدامز بطلة الملاكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ