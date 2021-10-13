شيرين زكي: البيض بروتين الفقراء.. وارتفاع سعره غير مبرر

قالت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء في النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار البيض، فسعر الكرتونة وصل إلى 53 جنيها، مضيفة أن ما يحدث؛ يعود لتراكمات منذ عام 2019.

وأضافت شيرين زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن البيض بروتين الفقراء، لذا فإن ارتفاع سعره غير مبرر.

وأشارت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء في النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن سعر طبق البيض داخل المزرعة دون المصاريف الأخرى يبلغ 44.35 جنيه، وهذا الأمر يعد أزمة حقيقة.

ويعيش السوق المصري حالة ارتفاع كبيرة بشكل شبه يومي في أسعار بيض المائدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض الرسمية في المزارع وصلت الى 46 جنيه للأحمر و44.5 جنيه لكرتونة الأبيض، موضحا أن الأسعار تصل للمستهلك بين 52 جنيه للبيض الأحمر و50 جنيه البيض الأبيض.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ”، أن أسعار البيض تشهد ارتفاعا كبيرا مؤخرا وبشكل متسارع، بعد أن تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث تشهد تذبذبا منذ شهر رمضان الماضي وحتى الأن.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البيض إلى خروج الكثير من المنتجين والمربيين من المنظومة نهاية شهر رمضان مع تدني الأسعار إلى 24 جنيه للكرتونة، رغم أنه كان يعد موسم للمنتجين لزيادة الإقبال على شراء البيض، مما أدى إلى تكبدهم خسائر جسيمة.