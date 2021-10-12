متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي في مصر ، مضيفا:" الدولة بدأت بتطعيم طلاب الجامعات بلقاحات كورونا ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" فور التوصل لـ أمان وفعالية لقاحات كورونا عالميا على الفئة العمرية من 16 لـ 18 سنة سوف نبدأ بطلاب الجامعات أقل من 18 سنة ".

واكمل محمد عوض تاج الدين :" اذا تم التوصل لدراسات علمية ايجابية تفيد بأمان وفعالية لقاحات رونا لـ الفئة العمرية من 16 لـ 18 سنة سيتم البدء في تطعيمهم ".

ولفت محمد عوض تاج الدين :" هناك تزايد كبير في أعداد اللقاحات في مصر، مضيفا:" توافر كل أنواع اللقاحات وسوف نصل لتوفير 60 مليون جرع لقاح في مصر ".