أخبار الفن: محمد رمضان يرقص مع مضيفة داخل طائرة وأنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها أمام مدفنها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن أنغام ، وعن قرار أشرف زكي بشأن حبس شادي خلف وعن محمد رمضان وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
بعد إتهامه بالتحرش.. أشرف زكي يكشف مصير شادي خلف في نقابة الممثلين
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثليين عن قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن الفنان شادي خلف الذي تم اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.
محمد رمضان يرقص مع مضيفة طيران داخل طائرة .. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
يعاني من ضعف السمع والبصر..القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان بدر الطيار
كشف الفنان بدر الطيار في لقائه مع برنامج "ع السيف" المذاع على قناة "الكويت"، أنه لا يزال مريضاً، قائلاً: "صحتي والله وايد وايد تعبانة، ولكن الحمد لله على كل حال".
بعتذر عشان قلقتكم.. خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل
كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم في ساقه وهو ما أستدعى جلوسه على كرسي متحرك .
هند خضرا نجمة مسلسل الهيبة تحتفل بزفافها .. صورة وفيديو
احتفلت الفنانة اللبنانية هند خضرا و التي إشتهرت بدور "ريما" في مسلسل الهيبة، بعقد قرانها في أحد المطاعم.
ديانا حداد لـ صدى البلد: بفتخر بـعمر بناتي..ودخولهم المجال الفني أمر مستبعد.. فيديو
أكدت الفنانة ديانا حداد ان بناتها لا يحبذن دخول المجال الفني، بالرغم من أحداهن تمتلك صوتاً غنائيا جيداً .
أنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها غنوة أمام مدفنها.. شاهد
حرصت المطربة أنغام، على إحياء ذكرى وفاة شقيقتها الصغرى الفنانة غنوة محمد علي سليمان التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 بعد تعرضها لحادث سير .