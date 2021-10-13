أخبار الفن: محمد رمضان يرقص مع مضيفة داخل طائرة وأنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها أمام مدفنها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن أنغام ، وعن قرار أشرف زكي بشأن حبس شادي خلف وعن محمد رمضان وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثليين عن قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن الفنان شادي خلف الذي تم اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

كشف الفنان بدر الطيار في لقائه مع برنامج "ع السيف" المذاع على قناة "الكويت"، أنه لا يزال مريضاً، قائلاً: "صحتي والله وايد وايد تعبانة، ولكن الحمد لله على كل حال".

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم في ساقه وهو ما أستدعى جلوسه على كرسي متحرك .

احتفلت الفنانة اللبنانية ​هند خضرا​ و التي إشتهرت بدور "ريما" في مسلسل الهيبة، بعقد قرانها في أحد المطاعم.

أكدت الفنانة ديانا حداد ان بناتها لا يحبذن دخول المجال الفني، بالرغم من أحداهن تمتلك صوتاً غنائيا جيداً .

حرصت المطربة أنغام، على إحياء ذكرى وفاة شقيقتها الصغرى الفنانة غنوة محمد علي سليمان التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 بعد تعرضها لحادث سير .