عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محمد رمضان يرقص مع مضيفة داخل طائرة وأنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها أمام مدفنها

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن أنغام ، وعن قرار أشرف زكي بشأن حبس شادي خلف وعن محمد رمضان وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد إتهامه بالتحرش.. أشرف زكي يكشف مصير شادي خلف في نقابة الممثلين

 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثليين عن قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن الفنان شادي خلف الذي  تم اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

محمد رمضان يرقص مع مضيفة طيران داخل طائرة .. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

يعاني من ضعف السمع والبصر..القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان بدر الطيار

كشف الفنان بدر الطيار  في لقائه مع برنامج "ع السيف" المذاع على قناة "الكويت"، أنه لا يزال مريضاً، قائلاً: "صحتي والله وايد وايد تعبانة، ولكن الحمد لله على كل حال".

بعتذر عشان قلقتكم.. خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتورم في ساقه وهو ما أستدعى جلوسه على كرسي متحرك .

هند خضرا نجمة مسلسل الهيبة تحتفل بزفافها .. صورة وفيديو

احتفلت الفنانة  اللبنانية ​هند خضرا​ و التي إشتهرت بدور "ريما" في مسلسل الهيبة،  بعقد قرانها في أحد المطاعم.

ديانا حداد لـ صدى البلد: بفتخر بـعمر بناتي..ودخولهم المجال الفني أمر مستبعد.. فيديو

أكدت الفنانة ديانا حداد ان بناتها لا يحبذن دخول المجال الفني، بالرغم من أحداهن تمتلك صوتاً غنائيا جيداً .

أنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها غنوة أمام مدفنها.. شاهد

حرصت المطربة  أنغام، على إحياء ذكرى وفاة شقيقتها الصغرى الفنانة غنوة محمد علي سليمان التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام  2018  بعد تعرضها لحادث سير .

 

محمد رمضان أنغام اشرف زكي شادي خلف خالد الصاوي

موضوعات متعلقة

بعد إتهامه بالتحرش.. أشرف زكي يكشف مصير شادي خلف في نقابة الممثلين

مثلت الدور بكل موهبة.. الجمهور يحتفي بنجاح "كيرا الصباح" بحكاية بدون ضمان

يعاني من ضعف السمع والبصر..القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان بدر الطيار

بعتذر عشان قلقتكم.. خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

هيفاء وهبي تحيي حفلا كبيرا بدبي 19 نوفمبر المقبل

اليوم ..الإعلامي محمد شردي يعود لتقديم الحياة اليوم بعد شفائه من كورونا

هند خضرا نجمة مسلسل الهيبة تحتفل بزفافها .. صورة وفيديو

أنغام تحيي ذكرى وفاة شقيقتها غنوة أمام مدفنها.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المرافق له

إثيوبيا تبدأ التجهيز لـ الملء الثالث لسد النهضة.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 857 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

بسام راضي: تجمع "فيشجراد" يعتبر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بتخشخش في جيبي.. علي جمعة يهدي الإعلامي يوسف الحسيني سبحة

داخل حديقة حيوان بإيطاليا.. نفوق أقدم وحيد قرن في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ