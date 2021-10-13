أخبار التوك شو |التنبؤات الجوية تكشف حقيقة مواجهة مصر لـ أصعب شتاء..بسمة وهبة تلقن عبدالله رشدي درسا شديد اللهجة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي ترتبط بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :



أكد الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات في اكسفورد، أن فيروس نيباه خطير وأكثر الأمور المقلقة المتعلقة به هو كثرة الوفيات بسبب اصاباته، مفيدا بأن نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس نيباه من 40% إلى 75%.

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الربط بين زلزال 12 أكتوبر 1992، والذي وقع في مثل هذا اليوم، والزلزال الذي وقع اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري 2021، مشددًا على أنَّه لا توجد أي علاقة بين الزلزالين، مشددًا على أن الأمر صدفة بحته.

أكد أحمد دياب رئيس ربطة الأندية، عودة الجماهير للملاعب مع بداية مسابقة الدوري المصري 25 أكتوبر المقبل، مشددًا على أن ذلك الأمر في مصلحة الأندية والمنافسة.



قال الكابتن عماد متعب نائب رئيس رابطة أندية الدورى الممتاز، إن رابطة الأندية هى المسئولة عن الدورى الممتاز وتنظيمه باستثناء لجنة الحكام.



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، وجاري حاليا عمل البروفات.



كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر التوقعات الجوية الفترة المقبلة، موضحًا ان الخريف، هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجوما حادا على عبد الله رشدي، بعد انتقاده لبطل مستر أولمبيا بيج رامي، وافتاه بأن لعبة كمال الأجسام حرام.



قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن العالم يواجه وضعا غير مسبوق يؤثر سلبيا على الأسعار للطاقة والمواد الغذائية والسعر الحالي للبترول هو الأعلى منذ عام 2018 وبالنسبة للغاز هو الأعلى منذ عام 2014.



قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يواجه وضع غير مسبوق يؤثر سلبيا على الأسعار للطاقة والمواد الغذائية، والسعر الحالي للبترول هو الأعلى منذ عام 2018 وبالنسبة للغاز هو الأعلى منذ عام 2014.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا تقارب على الانتهاء، ونأمل أن تصل للنهاية.