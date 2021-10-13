علي جمعة: الأزهر رائد في مجال التعليم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الخطاب الديني لا بد أن يكون جذابا وواضحا ولافتا للنظر، بعيدا عن الإثارة.

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر القناة "الأولى”، أنه لا بد للمؤمن أن يكون مدركا لشأنه، وعالما بزمانه، مشيرا إلى أنها من صفات المؤمن الذي لا بد أن يكون مدركا بشكل كامل لما يحدث حوله.

ليس على نفس قوة التطور

وتابع علي جمعة، أن النظام التعليمي في مصر لن يتغير، مؤكدا أن التعليم تطور لكنه ليس على نفس قوة التطور التي حدثت في العالم.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الأزهر رائد في مجال التعليم، مؤكدا أنه لا بد من استغلال كل الطاقات.