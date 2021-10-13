أشرف زكي: لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج.. وأتحدى أي فنان يقول غير ذلك|فيديو

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن يحدث تعظيم لموارد النقابة، وسيكون هناك تعديل تشريعي بها، مضيفا أن موارد النقابة يتم تحصيلها من نسبة 2% من العقود الفنية لجميع الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أنه لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج، وأتحدى أي فنان يقول غير ذلك.

وفي السياق نفسه أشار أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى أن دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات التي تساعد زملاءها، متابعا أن دنيا سمير غانم ساعدت أحد الزملاء قبل وفاة والديها.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن رسالتي في الأكاديمية مؤمن بها واعتبر جميع الطلاب أولادي، لافتًا إلى أنه يتمنى إنشاء مدرستين للفنون بالإضافة إلى ما تم افتتاحها.