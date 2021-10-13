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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتخشخش في جيبي.. علي جمعة يهدي الإعلامي يوسف الحسيني سبحة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أهدى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، “سبحة” قدمها إلى الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على الهواء.

 

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”: “الشيخ علي جمعة أداني سبحة وبتخشخش في جيبي”.

 

قال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يؤلمنا أن يكون هناك مذهب تكفيري في المجتمع، ولكن على الرغم من ذلك لا يعد هذا المذهب شائعا، فهناك 2 مليار مسلم حول العالم.

 

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ظاهرة المذهب التكفيري تصل لحد القلق عندما تصل النسبة إلى 12.5%.

 

وتابع علي جمعة، أن المنظمات الإرهابية لا تزيد على واحد في الألف، مؤكدًا أنهم  يمثلون 18 ألف شخص حول العالم.

 

 يقدم الإنارة

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الخطاب الديني يقدم الإنارة، مؤكدًا أن لها دورا هاما في محاربة الفكر المتطرف. 

 

الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق سبحة الإعلامي يوسف الحسيني مذهب تكفيري

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