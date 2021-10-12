محمد شريف يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي.. شاهد

نشر محمد شريف لاعب النادى الأهلى ، صورتين له من تدريبات الفريق ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

نجم مصر - ربنا يوفقك - عاااش يا كابتن



و أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، عن مواجهات نارية؟

ويلتقي الأهلي والإسماعيلي، بالأسبوع الأول من المسابقة، بينما يواجه الزمالك إنبي.

ويحضر الحفل عدد من نجوم الكرة، من بينهم: الإعلامي أحمد شوبير وأبو رجيلة نجم الزمالك السابق، وعلي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، ووليد هويدي، وسمير عدلي عن الأهلي، وتواجد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

ويبدأ الدوري في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري وينتهي في 31 أغسطس 2022.

مباريات ‏الجولة الأولى

سموحة x الاتحاد السكندري

المقاولون العرب x الشرقية للدخان

الجونة x سيراميكا كليوباترا

‏بيراميدز x مصر المقاصة

فيوتشر x فاركو

الزمالك حامل اللقب x إنبي

غزل المحلة x المصري

البنك الاهلي x طلائع الجيش