اليمن.. وزارة الدفاع تعلن إحدى طرق مأرب منطقة عسكرية.. والتحالف العربي يعلق

طالبت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم الاقتراب من طريق "حريب-الجوبة" بمأرب كونها منطقة عسكرية.

وحسب وسائل إعلام يمنية، أهابت قيادة وزارة الدفاع، بجميع المواطنين والأهالي الالتزام حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن جميع العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار ميليشيات الحوثي للعبدية جنوب مأرب، مؤكدا نفاد مخزون المنطقة من الأدوية والغذاء وتوقف المستشفى الوحيد فيها.

وأضاف الإرياني أنه تعذر إسعاف 160 جريحًا بينهم نساء وأطفال جراء القصف الحوثي واستمرار الحصار.

وكان اليمن، استنكر الصمت الدولي إزاء ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بالعبدية في مأرب.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "في الوقت الذي تستهدف فيه مليشيات الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية، وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وجددت الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة، وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.

كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيات الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.