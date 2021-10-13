داخل حديقة حيوان بإيطاليا.. نفوق أقدم وحيد قرن في العالم

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية"، لقطات، وتقرير؛ جاء من خلاله، تأكيدات متحدثة باسم حديقة حيوان في شمال إيطاليا، إن أقدم حيوان من فصيلة وحيد القرن الأبيض في العالم، نفق، وعمره 54 سنة.



وكان القائمون على حديقة حيوان "باركو ناتورا فيفا" أطلقوا على وحيد القرن اسم "نونّو توبي" (الجد توبي).



وقالت "إليزا ليفيا بيناتشوني" إن "توبي" سقط أرضاً بينما كان عائداً إلى المكان المعتاد حيث ينام، وبعد نصف ساعة تقريباً، توقف قلبه عن الخفقان، مشيرةً إلى أنه سيتم تحنيط الحيوان ليوضع لاحقاً في متحف لعلوم الأحياء في تورينتو.



ويعيش حيوان وحيد القرن الأبيض نحو 40 سنة في الحدائق و30 سنة في البرية.



كانت تعيش معه



وفقد "توبي" أنثى كانت تعيش معه في الحديقة عام 2012، والآن لم يبق إلا حيواناً وحيداً من وحيد القرن الأبيض في "باركو ناتورا فيفا"، اسمه بينو، وعمره 39 عاماً.