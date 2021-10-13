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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

في أضخم استثمار رياضي بمصر.. توقيع عقود تدشين نادي رولان جاروس الرياضي بمدينة المستقبل

صدى البلد

أقيم مساء أمس حفل تدشين نادي رولان جاروس الرياضي الاجتماعي، والذي سيقام بمدينة المستقبل شمال العاصمة الإدارية الجديدة. 

وشهد الحفل توقيع عقود تأسيس النادي بمشاركة ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي، والكابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس وممثلي الشركات الثلاث المُؤسسة للنادي المهندس عاصم فاضل و وبرناردو بيسي وكيل رولان جاروس وزاهد البطراني وكيل مجموعة حيدر وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الرياضي. 

ويضم المخطط العام لنادي رولان جاروس العديد من المنشآت الرياضية من ملاعب واستادات وفندق ومدارس دولية ومركز طبي عالمي و مركز للقياسات الرياضية وأكاديميات في كل الألعاب الرياضية وفقا لأحدث المعايير العالمية وفي مقدمتها لعبة التنس، كما يضم مركز للقياسات البدنية. 

وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس أن نادي رولان جاروس سيكون نقطة انطلاق وتطور لرياضة التنس في مصر نحو العالمية . وخلال كلمته على هامش الحفل أشار رئيس الاتحاد المصري للتنس إلى أن له ذكريات كثيرة مع بطولة رولان جاروس، والتي تعد علامة رياضية وتجارية للاتحاد الفرنسي للتنس مميزة في العالم كله . 

وأضاف الشافعي أن مصر تعد أرضاً خصبة لمشروع رولان جاروس، مشيرا إلى أن قلة عدد ملاعب التنس في مصر، انعكس على عدد ممارسي تلك الرياضة، وللاسف لدينا 6 آلاف لاعب مصري مسجل في اتحاد التنس ولكن هذا المشروع العملاق وانشاء نادي رولان جاروس سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة اللعبة ومضاعفة أعداد اللاعبين وخلق جيل من الأبطال المصريين وتطوير المستوي الفني وفقا لاحدث الاساليب العالمية ، خاصة أن النادي سيضم نحو 20 ملعب تنس جديد، وهي خطوة كبيرة وجديدة على طريق العالمية لصناعة أبطال مصريين في اللعبة. 

من جانبه أكد المهندس عاصم فاضل أن النادي سيقام على مساحة 44 فداناً، ومن المقرر أن يضم أكبر استاد تنس في العالم بسعة 25 ألف متفرج، بجانب استاد تنس آخر بسعة 17 ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للتدريبات، بجانب ملاعب كرة قدم وفقًا لمعايير الفيفا . 

وأضاف فاضل أن التصميم الخاص بالنادي فصل مداخل ملعبي التنس الرئيسيين لتسهيل خروج ودخول الجماهير، بجانب تخصيص منطقة للرعاة لتسويق منتجاتهم على هامش البطولات التي ستقام على ملاعب النادي. 

وأوضح عاصم فاضل أن المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الامن والامان وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضة المصرية للوصول للعالمية كان سببا في الاقدام علي هذا المشروع العملاق . 

وأكد زاهد البطراني ان مصر تعيش أزهى عصور التنمية والاستقرار في عهد فخامة الرئيس السيسي وهو ما جعل مجموعة بن حيدر تخوض هذا المشروع العملاق بشراكة فرنسية علي الأراضي المصرية بلد الأمن والأمان والاستثمار . 

وأضاف البطراني أن المشروع يضم فندقاً ووحدات سكنية، سيتم استغلال بعضها لاستضافة اللاعبين والفرق الأجنبية التي ستشارك في البطولات التي ستقام على ملاعب النادي، كما سيضم المشروع مولا تجاريا، ومركزا طبيا متكاملا.

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