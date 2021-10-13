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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تفاصيل البرامج التدريبية من National Institutes of Health.. موعد تسجيل المقررات الدراسية للفرقة الأولى بـ إعلام القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نرصد موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

١٧ أكتوبر … إعلام القاهرة تعلن موعد تسجيل المقررات الدراسية للفرقة الاولى


أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرةً، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي  .

 

انطلاق فعاليات الندوات الشهرية لاختبار الأيلتس من كلية آداب عين شمس .. اليوم


يسر كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس والمجلس الثقافي البريطاني أن تعلن عن إقامة ندوة تثقيفية لإختبار الأيلتس وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ اكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس. يقدم الندوة ممثلو المجلس الثقافي البريطاني.

 

لـ طلاب الدبلومات الفنية.. تعرف علي رابط نتيجة تقليل الاغتراب


رابط نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية من الجمل التي تصدرت القائمة البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي وتحصد نسب مشاهدة عالية منذ إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها ونظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات.

 

التعليم العالي توضح تفاصيل البرامج التدريبيه المقدمه من National Institutes of Health NIH بالولايات المتحده الامريكيه


اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى المصرى بواشنطن بأنه تم التواصل مع مكتب التدريب والتعليم National Institutes of Health NIH  حيث يقدم البرامج التدريبيه Post-doctoral training فى التخصصات الطبيه المختلفه.

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