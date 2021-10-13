بعد الهاتريك أمام لوكسمبورج.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو

فاز منتخب البرتغال على نظيره اللوكسمبورجي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعًا عن ألواننا!".

وأضاف: "يصبح كل شيء أسهل عندما تلعب في المنزل وأمام جمهور يساندك من اللحظة الأولى إلى الأخيرة، لقد وعدت أنني سأبحث دائمًا عن المزيد والمزيد!، إن ذلك في حمضي النووي، وحمضنا جميعًا".

وواصل لاعب مانشستر يونايتد: "لن نشعر بالرضا أبدا، ولن نستسلم أبدا وسنقاتل دائمًا من أجل كل ما يمكننا تحقيقه! هيا برتغال".

وكان قد افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعود في الدقيقة 13، ليسجل ثاني أهدافه بنفس الطريقة.

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث للبرتغاليين في الدقيقة 18، قبل أن يسجل باولينها رابع أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 69، ثم الهدف الخامس عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87 ليحصد رفاقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرتغال للنقطة 16 في المركز الثاني للمجموعة الأولى، فيما توقف رصيد لوكسمبورج عند 6 نقاط في المركز الثالث.