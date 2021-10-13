مجلس النواب الأمريكي يوافق نهائيا على رفع سقف مديونية الحكومة

وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي بصورة نهائية على مشروع القانون الذي من شأنه رفع سقف مديونية الحكومة حتى أوائل ديسمبر المقبل.



وجاءت نتيجة التصويت في المجلس بموافقة 219 عضوا مقابل 206 من المعترضين، ويتبع ذلك إرسال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن ، وعلى الأرجح سيوقع عليه سريعا قبل يوم 18 أكتوبر الجاري وهو الموعد الذي تعجز فيه الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها.



ويرفع هذا القانون سقف مديونية الحكومة بواقع 480 مليار دولار وهو ما تقدره وزارة الخزانة ليكون كافيا لتغطية الالتزامات حتى 3 ديسمبر المقبل على الأقل، تمهيدا لمهلة جديدة يمنحها الكونجرس للخروج من هذا المأزق.