في عيد ميلاده الـ49.. تعرف على تاريخ أسطورة الكرة السعودية على مر العصور

تحل اليوم ذكرى ميلاد الـ49 لـ «فؤاد أنور» نجم فريق الشباب السعودي ومنتخب السعودية في تسعينيات القرن الماضي كأحد أهم أساطير كرة القدم في المملكة على مر العصور.

ويعد أنور صاحب أول هدف للسعودية في كأس العالم في مرمى هولندا في الخسارة 1-2 بالجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال أمريكا 1994، الذي شهد أول مشاركة خضراء بالمونديال.

فؤاد أنور كان أحد أعمدة فريق الشباب الرئيسية في حملة التتويج التاريخية 3 مرات على التوالي بلقب الدوري السعودي في الفترة من 1991 إلى 1993.

وفيما يلي نعرض إنجازات أنور فؤاد:

-حقق الدوري السعودي الممتاز: 3 مرات

حقق كأس ولي العهد: 3 مرات

توّج بكأس الخليج العربي للأندية: مرتان

حصل على كأس الأندية العربية أبطال الدوري 1994.

حصد جائزة أفضل لاعب عربي عام 1993.

يعد اللاعب السعودي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم بجميع فئاتها السنية، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

فاز بكأس النخبة العربية

حصد كأس العالم للناشئين مع المنتخب السعودي: 1989

ساهم في تحقيق كأس الخليج العربي مع المنتخب السعودي 1994، وفاز بجائزة هداف البطولة

ساهم في تحقيق كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي 1996