عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ1000 مشجع .. كيف نجحت مصر في تخطي أزمة عودة الجماهير

صدى البلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022.

 

وأكدت رابطة الأندية المحترفة رسمياً انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد يوم 25 من الشهر الجاري على أن يكون ختام المسابقة في 31 أغسطس المقبل.

 

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن التوصل لاتفاق مع وزارة الداخلية من أجل حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد.

 

وأعلن دياب على هامش حفل إقامة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، أنه تمت الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

 

وتعد مصر كباقي دول العالم التي اعتمدت على عودة الجماهير تدريجيا مع إتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة.

 

كما وضعت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا أيضا كشرط أساسي للتعامل مع الأندية خلال الفترة المقبلة، كنوع من الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وطالبت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدوري، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على اللقاح.

 

وسبق وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

 

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم.

 

ترشيحاتنا

باقي يومان فقط.. تحذير من نسيان تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر

أخبار التكنولوجيا| نوكيا تطلق أحدث هواتفها بتقنية 5G وأرخص سعر.. أبل تكشف عن أحدث أجهزتها في هذا الموعد

ريتش ربابورت.. من هو مزور الدولارات الذي تدعمه المخابرات الأمريكية؟

لتخطي أزمة كورونا .. تفاصيل عودة الجماهير إلى مدرجات إسبانيا بالسعة الكاملة

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. تفاصيل عودة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 13 -10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ