بـ1000 مشجع .. كيف نجحت مصر في تخطي أزمة عودة الجماهير

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022.

وأكدت رابطة الأندية المحترفة رسمياً انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد يوم 25 من الشهر الجاري على أن يكون ختام المسابقة في 31 أغسطس المقبل.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن التوصل لاتفاق مع وزارة الداخلية من أجل حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد.

وأعلن دياب على هامش حفل إقامة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، أنه تمت الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

وتعد مصر كباقي دول العالم التي اعتمدت على عودة الجماهير تدريجيا مع إتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة.

كما وضعت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا أيضا كشرط أساسي للتعامل مع الأندية خلال الفترة المقبلة، كنوع من الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدوري، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على اللقاح.

وسبق وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم.