أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. تفاصيل عودة الدوري الممتاز

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

يبدو أن عشاق الكرة الأرجنتينية على موعد مع مسلسل "مارادونا .. حلم مبارك"، وهو أول مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، سيتم عرضه 29 أكتوبر المقبل، أى قبل يوم واحد من عيد ميلاده.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الـ49 لـ «فؤاد أنور» نجم فريق الشباب السعودي ومنتخب السعودية في تسعينيات القرن الماضي كأحد أهم أساطير كرة القدم في المملكة على مر العصور.

كشف جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، عن موقفه من تمديد عقده في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينصَبّ تركيزه الحالي على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تقام اليوم الأربعاء 13- 10- 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال.

أسفرت قرعة الدوري المصري، عن مباريات قوية بالجولة الأولى، حيث يبدأ الدوري في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري وينتهي في 31 أغسطس 2022.