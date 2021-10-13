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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال عن تدريس مشوار محمد صلاح : قدوة للشباب ورحلة كفاح عظيمة

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك على تصريح وزير التربية والتعليم حول أن الوزارة تفكر في تدريس  مشوار اللاعب محمد صلاح ضمن المناهج الدراسية.

قال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أتمنى تفعيل قرار وزير التربية والتعليم باعتبار أن محمد صلاح خير سفير للكرة المصرية في العالم.

تابع رضا عبد العال: لا حديث في العالم سوى عن هدف محمد صلاح فى مرمى مانشستر سيتي وتألقه اللافت للنظر فى الدوري الإنجليزي.

أضاف رضا عبد العال: يجب تدريس محمد صلاح فى مناهج التربية والتعليم وتسليط الضوء على رحلة كفاحه على غرار ما يتم مع العلماء أمثال الراحل أحمد زويل ومجدى يعقوب وغيرهم.

استطرد رضا عبد العال: محمد صلاح كافح وذكر أنه كان يحصل على مصروف ٢٠ جنيها ويقوم بتوفير جنيه لتناول وجبة الكشري.

لفت رضا عبد العال إلى أن محمد صلاح بات قدوة للشباب في مصر والعالم مشيرا إلى وجوبية تدريس رحلة كفاحه فى مناهج التربية والتعليم.

أشار الى أن مصر حصلت على دعاية مجانية جراء تألق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وأطلق عليه مدربو ونجوم أوروبا وصف أفضل لاعب في العالم في ظل وجود اساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان امبابي ونيمار وغيرهم.

شدد على أن الأرجنتين صنعت تماثيل للثنائي  دييجو مارادونا وليونيل ميسي وكذلك البرازيل للأسطورة بيليه وغيره من لاعبي السامبا.

الدوري الإنجليزي ليونيل ميسي الزمالك محمد صلاح وزير التربية والتعليم مجدي يعقوب مصر الأهلي والزمالك مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو

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