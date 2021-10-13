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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. محافظ المصرف المركزي: سنجعل الدرهم عملة دولية

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أنه سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق عالمي واسع.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" المقام  في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

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وقال بالعمي إن المصرف المركزي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود .

وأضاف أن المركز طور خريطة طريق للعقود الخمس المقبلة تماشيا مع المبادئ العشرة للإمارات تقوم على ثلاث ركائز:

1- تبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين

2- اعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافها

3- تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات.

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