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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصالحة الخليجية

وزير الخارجية القطري عن المصالحة الخليجية: جميعنا فزنا

قطر
قطر

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني " جميعنا خسرنا بسبب الأزمة الخليجية.. وجميعنا فزنا عندما تصالحنا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام قطرية.

وأعرب الوزير القطري عن سعادته بالمحادثات السعودية الإيرانية، وقال أننا "نشهد زخما إيجابيا بين السعودية وإيران ونحن نشجع ذلك".

وفي الشأن الأفغاني، أشار إلى ان "ترك أفغانستان أمر خاطئ ونتواصل مع واشنطن وطالبان لإيجاد الحلول".

وحول الوضع في أفغانستان، قال  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا يمكن حل القضايا دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان".

وأشار إلى أننا لعبنا دور الوسيط المحايد ونسعى لأن تكون أفغانستان دولة مستقرة وجامعة، مبينا أننا انخرطنا مع كل الأطياف الأفغانية ونحافظ على علاقة طيبة معهم.

وتابع: ينبغي أن يتم تبني منهج التعاون الدولي بشأن أفغانستان.

ووصف علاقة قطر مع واشنطن بأنها متينة واستراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن المنطقة.

وأوضح من مصلحتنا عودة العمل بالاتفاق النووي وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق ب"ـاتفاقية أبراهام"، قال وزير خارجية قطر إنها "لا تتلاءم مع سياستنا لأنها لا تقدم أي أفق لإنهاء الاحتلال".

وأوضح "لا يمكن الاعتماد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل طالما أن الاحتلال قائم".

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