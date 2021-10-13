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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الماركة وأسماء اللاعبين.. وائل رياض يطرح مقترحات الدورى الجديد

وائل رياض
وائل رياض

طالب وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بضرورة تفعيل مقترحين فى الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

قال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

طلب من رابطة الأندية :

١- طبع أسماء اللاعبين علي تيشرتات الأندية.

٢- عدم السماح لحراس المرمي بلبس ماركة مختلفة عن ماركة ملابس اللاعبين وكذلك الأجهزة الفنية ، يعني كل نادي يلبس “اللي هو عاوزه” ولكن موحد.

أضاف: اعتقد طالما “بنحاول” نعمل صناعة محترمة يبقي نحاول نحافظ علي الشكل العام.

يذكر أن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب أعلنت عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري،  بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن  الرابطة توصلت لاتفاق مع وزارة الداخلية على حضور ٢٠٠٠ مشجع مع أول مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح ‏أحمد دياب، أنه تم الاتفاق أيضا مع القناة الناقلة على إذاعة مباريات الدوري بنظام الـHD، وبحد أدنى ١٠ كاميرات في كل مباراة

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الجاري لانطلاق أول جولة فى الموسم الجديد.

واستجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلى مطالب الأندية بالإبقاء على النظام التقليدي لشكل الدوري المصري ورفض نظام المجموعتين أو الدور الواحد.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب معضلة الارتباطات الدولية التي يشارك خلالها منتخبات مصر الوطنية في أمم افريقيا وكأس العرب والمونديال فضلا عن الفرق الأربعة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

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