وزير الزراعة يبحث مع ممثل جامعة فلوريدا إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع ممثل جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركة الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لإنتاج شتلات أجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا الدكتور باتريك هاريسون سبل إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة.

وقال القصير إن اللقاء تناول سبل التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وقيام الشركة بالاستثمار في قطاع الزراعة بمصر، وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي عالمي، بالإضافة إلى مركز دولي للتمييز العلمي، موضحا أن ذلك التعاون سيمكن مصر من أن تكون مركزا عالميا لتصدير أصناف شتلات الفراولة المعتمدة ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم، في ظل وجود عدة اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وكثير من الدول، علاوة على قيام الحجر الزراعي المصري بفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر من تلك الشتلات.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزارعين المصريين خلال الموسم القادم؛ حتى يصبح المنتج المصري أكثر تنافسية، علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمدة من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الأصلي، والتي تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها، مؤكدا أنهما اتفقا على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة؛ لتكون نواة للتعاون القادم مع عدة جامعات أمريكية أخرى، والتي تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالمية ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البري وغيرها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.